شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المحامين يلتقى الأمين العام لجامعة الدول العربية لبحث القضايا القومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى رجائي عطية نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الأربعاء، بأحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، بمقر الجامعة لمناقشة القضايا القومية والعربية المهمة، وذلك بمناسبة دعوة رجائى عطية لاجتماع اتحاد المحامين العرب بشرم الشيخ فى ديسمبر القادم. يذكر أن رجائي عطية نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، التقى الإثنين الماضى، بأعضاء لجنة الحوار، لمناقشة دور اللجنة وما تموج به من أفكار تأتي ثمرة الحوار مع وجود الرغبة الصادقة في التعاون والتساند المثري بينها وبين النقابة العامة للمحامين، فضلا عن النقابات الفرعية.

وأبدى رجائى عطية ترحيبه باللجنة، وبعملها، معتذرا عن عدم صدور قرار سالف يخصها حال كون الدفاتر النقابية كانت خالية منها، وأن ما فات يرحب بتداركه، وأنه يسعده تشكيل اللجنة، ويرحب بها، ويتمنى التعاون التام بينها وبين النقابة العامة، مشيرا إلى أن الحوار هو ثمرة كل شيء طيب حينما تتقارع الأفكار والتي قد تنبت بل غالبا ما تنبت أفكارا جديدة، ما يثري الفكر والعمل النقابي، وتم الاتفاق على إصدار النقابة العامة قرارا بتكوين لجنة الحوار وتشكيلها، مع الاتفاق على تفاصيل التعاون والتساند فيما بينها وبين النقابة العامة للمحامى، فيما طالب وحيد الكيلانى رئيس اللجنة من " عطية" أن يكون مقررا للجنة، فرجاه أن يعتبروه كذلك لأنه سوف يكون معهم بغض النظر عن أي موقع، وسوف يكرس نفسه وكافة جهوده للتعاون وإثراء الحوار وعمل اللجنة.