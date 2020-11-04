تعرف على محطة عدلى منصور الأكبر فى الشرق الأوسط وأفريقيا فى 7 معلومات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 فى 7 معلومات كل ما تريد معرفته عن محطة عدلى منصور التى تم إدخالها الخدمة منذ أسابيع ضمن محطات الجزء الثانى من المرحلة الرابعة بالخط الثالث للمترو. １- عدلى منصور تمثل نهاية الخط الثالث للمترو. ２- المحطة تعتبر الأكبر بالشرق الأوسط وأفريقيا. ３- المحطات عبارة عن 5 محطات معا تشمل محطات مترو أنفاق وقطار مكهرب وسكة حديد وشاتل باص وسوبر جيت. ４- محطة عدلى منصور ستكون بداية محطات مشروع القطار المكهرب السلام ـ العاصمة الإدارية ـ العاشر من رمضان الجارى تنفيذه حاليا. ５- المحطة ستشهد انطلاق شاتل باص الرابط مع مطار القاهرة. 6- يجاور محطة عدلى منصور ورشة الخط الثالث للمترو التى تبلغ مساحتها 65 فدان وتعد أكبر ورشة فى الشرق الأوسط وأفريقيا لصيانة قطارات المترو. 7- جار استكمال إنشاء وتنفيذ باقى محطاتها.

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