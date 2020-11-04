شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يصل محطة مصر لحل أزمة تأخيرات القطارات واحتجاج السائقين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل المهندس كامل الوزير وزير النقل محطة مصر برمسيس لبحث أزمة تأخيرات القطارات واحتواء احتجاج السائقين بسبب الحكم بسجن سائق قطار النجيلى 9 سنوات، ودخل فى اجتماع مباشر مع قيادات هيئة السكة الحديد لبحث الأزمة. وتشهد حركة القطارات حاليا ارتباكا شديدا على كافة الخطوط بالجمهورية وتأخيرات وصلت لأكثر من ساعتين فى الرحلة الواحدة، حيث استغرقت الرحلة على الخط القاهرة - الإسكندرية فترات وصلت إلى ٥ ساعات فى بعض الرحلات رغم أنه مخطط ألا تزيد عن ثلاث ساعات.



وقالت مصادر مسئولة بالسكة الحديد لليوم السابع إن التأخيرات على خط القاهرة - أسوان وصلت لأكثر من 5 ساعات، حيث مخطط الرحلة 13 ساعة تقريبا لكنها تتعدى حاليا 17 ساعة فى بعض الرحلات.



وأضافت المصادر أن التأخيرات مستمرة منذ أمس بسبب سائقى القطارات وإصرارهم على تشغيل أجهزة التحكم الآلى بجرارات القطارات (ATC) احتجاجا منهم على الحكم على سائق «قطار النجيلي» الذى وقع فى مارس الماضى وتسبب فى إصابة 13 راكبا بالسجن لمدة 9 سنوات نتيجة إغلاقه جهاز التحكم الآلى بجرار قطاره.



وقال سائقون لليوم السابع إنهم كانوا يضطرون لإغلاق أجهزة التحكم الآلى بالقطارات بسبب تعطل الكثير من اجهزة الإشارات على طول خطوط السكة الحديد حتى لا يحدث تأخيرات طويلة وكانوا يقدمون على هذا الإجراء بناء على طلب رؤساءهم إلا أن فى حادث قطار النجيلى تم الحكم مؤخرا على زميلهم بسبب هذا الإجراء لذلك فهو يتبعون إجراءات السلامة وفق لوائح التشغيل بالهيئة ويشغلون هذا الجهاز الذى يلزمهم بتخفيض السرعة فى مناطق تعطل أجهزة الإشارات.