شكرا لقرائتكم خبر عن أسقف شبرا يكشف مكان معمودية البابا تواضروس.. فى ذكرى ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الأنبا أنجيلوس، الأسقف العام لقطاع كنائس شبرا الشمالية، الكنيسة التي تم تعميد البابا تواضروس الثاني فيها عقب ولادته بعام، وذلك خلال كلمه له أثناء تدشين كنيسة السيدة العذراء والشهيدة دميانة بمنطقة بابادبلو فى شبرا، اليوم الأربعاء حيث قال :"إن كنيسة بابادبلو دشنت قداسة البابا وقداسته رد لها الدين وقام بتدشينها اليوم"، وذلك في إشارة إلى نوال قداسة البابا تواضروس الثاني سر المعمودية في كنيسة بابادبلو عام 1953.

واليوم تحل ذكرى ميلاد البابا تواضروس الثاني والذى يوافق 4 نوفمبر 1952، وقد احتفل البابا بذلك بتدشن كنيسة السيدة العذراء والشهيدة دميانه ببابادبلو بشبرا اليوم بعد تجديدها بالكامل.

وبدأ قداسة البابا تواضروس الثاني خدمة القداس الإلهي كنيسة السيدة العذراء والشهيدة دميانه ببابادبلو بشبرا، وذلك عقب انتهاء صلوات تدشين مذابح الكنيسة ومعموديتها وأيقوناتها، وتم تدشين ست مذابح، ثلاث في الكنيسة الرئيسية وثلاث آخرين بكنيسة تعلوها، كما تم تدشين المعمودية وأيقونات حضن الآب بالهياكل الست والأيقونات الموجودة في حامل الأيقونات (الأيكونستاز).

شارك في صلوات التدشين والقداس عدد من أحبار الكنيسة وكهنة قطاع شبرا الشمالية وخورس شمامسة الكنيسة، وأعضاء مجلسها، وعدد محدود من الشعب، وذلك لتجنب التجمعات للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد.