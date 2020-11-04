شكرا لقرائتكم خبر عن «إسكان البحر الأحمر» تطلب 12 مهندسًا للعمل لمدة 11 شهرا (الشروط) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة البحر الأحمر عن حاجتها للاستعانة بعدد (10) مهندس مدني ومعماري، وعدد (2) مهندس كهرباء من خارج الجهاز الإداري للدولة لمدة (11) شهرا قابلة للتجديد بالوظائف التخصصية للهندسة، وذلك على بند 21/3 (مكافآت أخرى) من مقطع التمويل الذاتي بالمديرية وفقا للشروط المذكورة بالإعلان.

وأكد بيان لمديرية الإسكان أن تقديم الطلبات بمقر ديوان عام مديرية الإسكان والمرافق خلال الفترة من 8/11/2020 حتى 22/11/2020 ولن يتم قبول الطلبات المقدمة بعد هذا التاريخ أو غير المستوفاة ولا عن طريق البريد.

وأن الأولوية لأبناء البحر الأحمر والمقيمين بها وألا يزيد السن على ٣٥ عاما وأن يكون عضوا بنقابة المهندسين وتقديم الموقف من التجنيد.