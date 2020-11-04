البابا تواضروس يدشن معمودية وأيقونات كنيسة السيدة العذراء والشهيدة دميانه بابادبلو بشبرا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دشن البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، معمودية وأيقونات كنيسة السيدة العذراء والشهيدة دميانه ببابادبلو بشبرا، وذلك عقب انتهاء من تدشين مذابح الكنيسة، وهي ست مذابح، ثلاث في الكنيسة الرئيسية وثلاث آخرين بكنيسة تعلوها.

وتم تدشين المعمودية وأيقونات حضن الآب بالهياكل الست والأيقونات الموجودة في حامل الأيقونات (الأيكونستاز).

شارك في الصلوات من أحبار الكنيسة إلى جانب الأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية، أصحاب النيافة الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس والأنبا رافائيل الأسقف العام لقطاع كنائس وسط القاهرة، والأنبا مارتيروس الأسقف العام لقطاع كنائس شرق السكة الحديد، والأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس قطاع مصر القديمة وأسقفية الخدمات والأنبا مكاري الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الجنوبية، والأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري والأنبا أكليمندس الأسقف العام لقطاع كنائس ألماظة والهجانة وشرق مدينة نصر.

وشارك في الصلوات أيضًا إلى جانب الآباء الأساقفة، كهنة قطاع شبرا الشمالية وخورس شمامسة الكنيسة، وأعضاء مجلسها، وعدد محدود من الشعب، وذلك لتجنب التجمعات للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال البابا في كلمته: «مبروك عليكم تدشين الكنيسة بمذابحها هنا وفي الكنيسة العلوية، لديكم الآن كل مجمع القديسين، وقد دشننا أيقونات الكنيسة العلوية والمعمودية وأيقونة المعمودية».

وأضاف: «يوم تدشين الكنيسة هو يوم ميلادها والكنيسة تمر بمراحل كثيرة من بداية التخطيط لها وبنائها إلى آخر مرحلة وهي التدشين».

وتابع البابا التدشين يمر بثلاثة مراحل، وهي صلوات مأخوذه من تدشين هيكل سليمان في العهد القديم ومردها «يارب ارحم» ورشم المذبح بعلامة الصليب دون زيت الميرون، هذا المذبح مصدر كل النعم ونلجأ إليه في كل الأحوال، سواء حزن أو ضيق أو أفكار متعبة. ونقول ٧ طلبات مردها «آمين» أي «استجب يا رب».«

وواصل البابا آخر مرحلة هو الرشم بزيت الميرون.. زيت التكريس ونذكر اسم المذبح والكنيسة التي فيها والمنطقة، وكأنها شهادة ميلاد.، مستطردا يوم التدشين هو يوم عيد الكنيسة المحلي، فعيد كنيستنا هو ٢٥ بابه- ٤ نوفمبر، وهكذا الكنيسة اكتملت وتدشينها بمشاركة كل الآباء الأجلاء والشمامسة والأراخنة.

وقال البابا: «أنا مرتبط بهذه الكنيسة فقد تم تعميدي فيها سنة ١٩٥٣، وأيضًا دخلت الدير سنة ظهور السيدة العذراء بها سنة ١٩٨٦، تعيشوا وتعمروا».

البابا تواضروس يدشن معمودية وأيقونات كنيسة السيدة العذراء والشهيدة دميانه بابادبلو بشبرا

البابا تواضروس يدشن معمودية وأيقونات كنيسة السيدة العذراء والشهيدة دميانه بابادبلو بشبرا

البابا تواضروس يدشن معمودية وأيقونات كنيسة السيدة العذراء والشهيدة دميانه بابادبلو بشبرا

البابا تواضروس يدشن معمودية وأيقونات كنيسة السيدة العذراء والشهيدة دميانه بابادبلو بشبرا

البابا تواضروس يدشن معمودية وأيقونات كنيسة السيدة العذراء والشهيدة دميانه بابادبلو بشبرا