شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يفتتح مدرسة بتكلفة 5 ملايين جنيه ومعرض مجاني لملابس الشتاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مدرسة المستقبل للتعليم الأساسي بمدينة بلطيم، على مساحتها 4200 مترا وعدد الفصل 11 فصلا بتكلفة 5 ملايين ونصف، كما تفقد عدد من فصول المدرسة والمكتبة وغرفة المصادر، ودورات المياه، وتابع إجراءات الأمن والسلامة، واختبر الطلاب في العديد من الموضوعات في مواد اللغة العربية واللغة الانجليزية والمسائل الرياضية، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بالعيد القومي.

وافتتح المحافظ معرض شتاء دافئ، والذي يضم 3 آلاف قطعة أحذية وملابس وأدوات مدرسية، لتوزيعها مجاناً على الطلاب والطالبات المنتمين للأسر الفقيرة، مشيداً بالمعرض والقائمين عليه، وبمستوى الخدمة المجتمعية بالمدرسة وبمستوى الطلاب في المرحلة الإعدادية والابتدائية، موجها التحية لقيادات التربية والتعليم برئاسة الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ ،واللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، والدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، واللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم ،والمهندس أحمد عبدالكريم، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بكفرالشيخ، والمهندس حموده نعمان، نائب مدير فرع الهيئة والمهندس وفائي الشناوى، مدير المشروعات، والدكتور سلامة الويشي، المدير العام للتعليم العام، والسيد إسماعيل مدير إدارة بلطيم التعليمية.

وأكد اللواء جمال نور، محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة ستشهد افتتاح عدد من المدارس خلال المرحلة المقبلة حيث تم افتتاح 11مدرسة، وسيتم افتتاح 19 مدرسة أخرى خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن المحافظة تعمل جاهدة على القضاء على الفترة المسائية ونسبتها ٧%، مشيراً إلى أن الدولة تعمل جاهدة على تقديم أفضل الخدمات التعليمية للمواطنين، وافتتاح المدارس، لتقليل الكثافة في الفصول.

إفتتاح مدرسه

إفتتاح مدرسه

إفتتاح مدرسه