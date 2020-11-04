شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد: تحويل مدرسة الزهور الصناعية بنات لـ«تكنولوجية للملابس الجاهزة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الأربعاء، الدكتور نبوي باهي، وكيل وزارة التربية والتعليم ومدير التعليم الفني، لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بسير العملية التعليمية بالمحافظة، وذلك بديوان عام المحافظة.

وأكد محافظ بورسعيد أنه سيتم تحويل مدرسة الزهور الصناعية بنات لتصبح مدرسة تكنولوجية للملابس الجاهزة، بالتعاون مع اتحاد الصناعات ضمن خطة المحافظة للاهتمام بالتعليم الفني وتوفير كل الإمكانيات اللازمة لتأهيل الطلاب لسوق العمل فور انتهاء الدراسة من خلال التدريب العملي لطلاب التعليم الفني بالشركات الصناعية، لافتًا إلى أن التعليم الفني أصبح له مستقبل في ظل التطورات الصناعية التي تشهدها الفترة الحالية.

وأعلن محافظ بورسعيد أنه سيتم النزول بمجموع التعليم التجاري حسب كثافة كل مدرسة إلى ٢١٠ في إطار الاستجابة لأولياء الأمور، مشيرًا إلى أننا نعمل على تقديم كل الدعم للنهوض بالعملية التعليمية على غرار كل القطاعات التي تشهد تنمية كبيرة بمحافظة بورسعيد.