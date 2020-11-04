شكرا لقرائتكم خبر عن تجهيز 35 خيمة صمن المناورة صقر 67 لمواجهة الكوارث والأزمات بالبحر الأحمر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهت مديرية الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي والجمعية المركزية لفتيان الكشافة المصرية فرع البحر الأحمر بفرقها الكشفية التابعة لكلا من معهد بنين الغردقة والمعهد النموذجى بنين بالمشاركة في المناورة صقر 67 .

وقد قامت الفرق بالمساعدة والمشاركة في إعداد وتجهيز مخيم الإغاثة الخاص بالمناورة صقر 67 ضمن فاعليات الاستعداد لأي كوارث محتملة .

ومن المهام المكلف بها فرق الكشافة تجهيز 35 خيمة وإعداد الملاعب الرياضية واتمام جميع المهام المكلفين بها والاستعداد والجهوزية لأي أزمات قد تمر بها المحافظة.

يذكر أن فاعليات المناورة بدأت من ١ نوفمبر الجاري وتستمر يوميا لمدة ١٠ أيام.

