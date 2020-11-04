شكرا لقرائتكم خبر عن «أُحب محمدًا»..مكتبة الإسكندرية تحتفل بالمولد النبوي الشريف في بيت السناري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
ينظم بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، حفلا فنيًا وتراثيًا مفتوحًا للجمهور تحت عنوان «أُحب محمدًا»، للاحتفال بذكرى مولد رسول الله ﷺ، وذلك في تمام السابعة مساء اليوم الأربعاء في مقر بيت السناري بحي السيدة زينب بالقاهرة.
يُحيي الحفل المنشد والمبتهل محمد المنفلوطي، وذلك من خلال تقديم مجموعة من أروع ابتهالاته وقصائده في حب ومدح النبي الكريم، ويتضمن برنامج الحفل كذلك تقديم مجموعة منوعة من الأغاني الدينية والتراثية المتمثلة في الفلكلور الشعبي والإنشاد.
ويأتي هذا الحفل في إطار الاحتفال بذكرى مولد الرسول الكريم من خلال تلاوة القرآن الكريم والأذكار، وإنشاد الأشعار والمدائح في حب رسول الله، وكذلك الاهتمام بإحياء مظاهر التراث والحفاظ على الهوية.
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