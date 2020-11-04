شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يتابع استعدادات واحة سيوة لافتتاح مدينة شالي الأثرية الجمعة المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، الأربعاء، استعدادات واحة سيوة ووضع اللمسات النهائية لتكون الواحة في أبهى صورها خلال الاحتفال بافتتاح مدينة شالي الأثرية بعد إعادة ترميمها واستعادة رونقها الأثري والتاريخي التي ستكون محط أنظار العالم، بحضور الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، ورئيس وفد الاتحاد الأوروبي، وعدد من الوزراء والسفراء والأجانب، الجمعة المقبل.

وأوضح محافظ مطروح أن مشروع ترميم وإعادة إحياء قرية «شالي» الأثرية بواحة سيوة بمحافظة مطروح، يأتي في إطار خطة وزارة السياحة والآثار للحفاظ على المواقع الأثرية.