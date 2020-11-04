شكرا لقرائتكم خبر عن بحوزته 105 طربة حشيش.. حبس عاطل بتهمة الإتجار في المواد المخدرة بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أمر المستشار أشرف المغربي، المحامي العام لنيابات المنتزة بالإسكندرية، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الإتجار في المواد المخدرة، حيث ضبط بحوزته 105 طربة لمخدر الحشيش.
تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بورود معلومات سرية بقيام عاطل، له معلومات جنائية، بمزاولة نشاط إجرامي بالإتجار بالمواد المخدرة بكميات كبيرة، وترويجها على عملائه بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه.
وعقب تقنين الإجراءات، تم إعداد كمين للمتهم والقي القبض عليه حال استقلاله سيارة، وبتفتيشه عثر بحوزته على 105 طربة لمخدر الحشيش وزنت 11.250 كيلو جرام، مبلغ مالي، هاتف محمول.
وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامي، وحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتقدر قيمة المضبوطات بحوالى 800،000 جنيه تقريبًا.
وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسه وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.
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