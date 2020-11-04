شكرا لقرائتكم خبر عن «الآثار» تحتفل بمرور 98 عامًا على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون.. وتوزع هدايا على السائحين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفلت وزارة السياحة والآثار بالأقصر بالتعاون مع لجنة تسويق السياحة الثقافية، الأربعاء، بذكرى مرور 98 عامًا على اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون بوادي الملوك بالبر الغربي بالأقصر، في 4 من نوفمبر عام 1922 على يد عالم الآثار البريطاني هوارد كارتر، والتي عثر بداخلها على أكثر من 5 آلاف قطعة أثرية من أندر وأثمن المقتنيات الأثرية في العالم.

وتضمن الاحتفال توزيع الهدايا الفرعونية المقلدة ومجسمات لتوت عنخ آمون والكتب الآثرية على السائحين الزائرين لمقبرة الملك الصغير في منطقة وادي الملوك بالبر الغربي للأقصر.

التسويق السياحى بالاقصر تحتفل بمرور ٩٨ على اكتشاف مقبرة توت عنخ امون تصوير - رضوان ابو المجد

التسويق السياحى بالاقصر تحتفل بمرور ٩٨ على اكتشاف مقبرة توت عنخ امون تصوير - رضوان ابو المجد

وشارك في الاحتفال الخبير السياحي محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، والدكتور علي رضا، مدير منطقة وادي الملوك، وعدد من الأثريين والمرشدين السياحيين.

التسويق السياحى بالاقصر تحتفل بمرور ٩٨ على اكتشاف مقبرة توت عنخ امون تصوير - رضوان ابو المجد

وقال الخبير السياحى محمد عثمان، إن لجنة تسويق السياحة الثقافية كانت حريصة بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار على الاحتفال بهذه المناسبة التاريخية الهامة وتذكير العالم وعاشقي الحضارة الفرعونية بقصة هذا الملك الصغير الذي لا تزال سيرته تبهر الجميع.

التسويق السياحى بالاقصر تحتفل بمرور ٩٨ على اكتشاف مقبرة توت عنخ امون تصوير - رضوان ابو المجد

وأضاف أن قرار مجلس الوزراء بتعديل موعد الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة الأقصر من يوم 9 ديسمبر إلى يوم 4 نوفمبر من كل عام، وهو التاريخ الذي يوافق ذكرى اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون، قرار رائع يدل على اهتمام الدولة بهذا الحدث الذي غير مجرى الاكتشافات الأثرية في مصر.

وقررت السلطات بمحافظة الأقصر عدم إقامة أية احتفالات بمناسبة العيد القومي هذا العام، وذلك في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا واتخاذ التدابير الوقائية كافة.

وأوضح «عثمان» أن الاحتفالية الصغيرة اليوم تأتي من منطلق استغلال كل الأحداث الأثرية والاكتشافات الجديدة ووضعها على أجندة الترويج الدولي وجذب المزيد من السائحين، حتى يتسنى للمنشآت السياحية تعويض جزء من خسارتها التي تأثرت بشدة خلال السنوات الماضية جراء أحداث يناير 2011، وما تلاها من سلسلة أزمات لم تكد تفوق منها حتى منيت بخسارة أكبر إثر تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

ومن المعروف أن الفرعون الذهبي توت عنخ أمون يحظى باهتمام خاص لدى كافة الشعوب، وهو ما ظهر جليًا في النجاح الكبير الذي حققه معرض آمون في باريس ولوس أنجلوس ولندن مطلع العام الجاري، ما استدعى الاهتمام البالغ باحتفالية اكتشاف مقبرته في الرابع من نوفمبر عام 1922، خاصة وأن مصر تملك كامل القطع الآثرية ومتعلقات الفرعون الذهبي وليس بعض القطع التي عرضت بالخارج، فتهافت عليها الجنسيات كافة.

من جانبه، وافق الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، على منح تخفيض بنسبة 50% على أسعار تذاكر دخول مقبرة الملك الذهبي توت عنخ آمون، بالبر الغربي بمدينة الأقصر، للمصريين والأجانب، اليوم الأربعاء، في إطار الاحتفال بذكرى اكتشاف مقبرة الملك الشاب.