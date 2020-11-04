شكرا لقرائتكم خبر عن التحفظ علي 4 طن لحوم فاسدة قبل ترويجها بأسواق الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية من التحفظ على 4 طن لحوم فاسدة داخل ثلاجة قبل ترويجها بالأسواق.

تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص، كائنة بالدخيلة، لحيازته لحوم فاسدة قبل ترويجها علي المستهلكين.

تم مداهمة الثلاجة والقي القبض علي المدير المسؤول وبتفتيشها عثر علي 4٫2 طن "لحوم – كبدة مجمدة" مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى لإنتهاء تواريخ صلاحيتها المدون عليها ، تمهيداً لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين

لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.