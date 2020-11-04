شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء يشهد توقيع بروتوكول تعاون لتطوير 50 حضانة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية التضامن الاجتماعي ومؤسسة مصر الخير وجمعية هيئة الشبان العالمية لتطوير 50 حضانة بشمال سيناء بقيمة 9 مليون جنيه، ضمن البرنامج القومى لتنمية الطفولة المبكرة.

قام بتوقيع البروتوكول كل من سعدية محمود مدير عام التضامن الاجتماعي بشمال سيناء، محمد راجح،المدير التنفيذي لمكتب مصر الخير بشمال سيناء، وعزمي سعيد ابو سلمه، مدير جمعية هيئة الشبان العالمية.

وأكد المحافظ، أن المشروع ياتي في اطار تنفيذ البرنامج القومى لتنمية الطفولة المبكرة«مشروع تطوير حضانات الجمعيات الأهلية بشمال سيناء»،بهدف رفع كفاءة الحضانات ودعم مهارات مقدمى الخدمة وتوفير بيئة آمنة للأطفال من عمر يوم إلى 4 سنوات بمشاركة عدد من الجمعيات الشريكة بالمحافظة وذلك لتطوير عدد 200 قاعة داخل 50 حضانة بشمال سيناء.

أضاف المحافظ، أن عمليات التطوير تشمل الصيانة والتطوير الانشائي والبنية التحتية مع تجهيز القاعات بالاضافة إلى دعم مهارات مقدمى الخدمة من معلمات وميسرات ومشرفات لتوفير البيئة التربوية والصحية الامنة للاطفال والتى تضمن لهم كل الامكانيات القادرة على تشكيل سلوكهم بشكل تربوي سليم وذلك في إطار المرحلة الثالثة من البرنامج القومى لتنمية الطفولة المبكرة.