شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يفاجئ منيا القمح ويوجه بحملات موسعة لرفع الإشغالات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رئيس مركز ومدينة منيا القمح، بشن حملة نظافة مكبرة لرفع أكوام القمامة المتراكمة بشوارع المدينة أولا بأول، وعدم السماح بتراكمها لفترات طويلة، وكذلك غسل البلدورات ورفع السفوحة وتهذيب الأشجار لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين، جاء ذلك خلال جولته المفاجئة لمدينة منيا القمح للوقوف على مستوى الخدمات المؤداة للمواطنين.

تفقد المحافظ عددا من شوارع المدينة، وتلاحظ له تدني مستوى النظافة وانتشار الباعة الجائلين بالشوارع، وافتراش أصحاب المحال التجارية لبضاعتهم بالطريق مما يؤدي إلى تعطل الحركة المرورية بشوارع المدينة، ليصدر المحافظ تعليمات مشددة لرئيس مركز ومدينة منيا القمح برفع كافة الإشغالات من شوارع المدينة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين، وتفعيل دور إدارات تحسين البيئة والإشغالات لرفع مستوى النظافة بالمدينة، والمرور اليومي على المقاهي والكافيتريات والمحال التجارية للتأكد من التزام أصحابها بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وعدم افتراش بضاعتهم على الرصيف والتعدي على الطريق.

أبدى المحافظ استياءه من الحالة السيئة لأعمدة الإنارة وعدم صيانتها، ورفع النزلات وغلق الأغطية الخاصة بالأعمدة، وكلف رئيس مركز ومدينة منيا القمح، بالتنسيق مع رئاسة قطاعات كهرباء الشرقية، لسرعة الانتهاء من إجراء أعمال الصيانة اللازمة لأعمدة الكهرباء وتغطية المكشوف منها، واستبدال الأسلاك المتهالكة بأخرى معزولة، تفادياً لحوادث الصعق بالكهرباء وحفاظاً على أرواح المواطنين.

وقال المحافظ إنه سيواصل جولاته المفاجئة لكافة المراكز والمدن والأحياء، لمتابعة أداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الوحدات المحلية القروية التابعة لهم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقصر والمهمل في أداء عمله، مشيراً إلى أن الفترة الحالية تتطلب من الجميع بذل المزيد من الجهد والعمل ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها في كافة القطاعات التنموية والخدمية بكل مركز ومدينة، لسرعة الانتهاء منها لنيل رضا المواطن وليشعر بحجم ما تقدمه الدولة له من إنجازات على أرض الواقع.