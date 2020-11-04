شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الري: عكارة نهر النيل مؤشر إيجابي لكفاءة مخرات السيول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن عكارة المياه في نهر النيل تؤكد أن شبكة تصريف مياه السيول تعمل بكفاءة عالية، بعد موجة الأمطار والسيول التي تعرضت لها البلاد على مدار يومى الأحد والاثنين الماضيين، مشيرًا إلى أن هذه العكارة ليس لها تأثير سلبي على جودة مياه الشرب والأراضي الزراعية، وتختفى آثارها من المياه خلال يوم أو يومين على أقصى تقدير.

وأضاف «عبدالعاطي» أن مياه السيول تكون محملة بالرمال الناعمة والطمى الذي تجرفه عندما تسقط على قمم الجبال وأثناء انحدارها في مخرات السيول والتي تنتهي عند البحر أو نهر النيل أو يتم حجزها بواسطة السدود وبحيرات التخزين التي تم إنشاؤها بمعرفة الوزارة للاستفادة من هذه المياه في توفير المياه للمواطنين المقيمين بالقرب منها، وبعد انتهاء العاصفة المطرية وتوقف المياه عن الجريان، تبدأ المياه المتجمعة خلف السدود والبحيرات في الاستقرار والتجمع في أسفل البحيرات محدثة ما يسمى بظاهرة الإطماء وتقوم وزارة الرى بإزالة هذه الترسيبات للمحافظة على الكفاءة التخزينية لهذه المنشآت.

وأوضح وزير الري أنه تم التوجيه لكل أجهزة الوزارة برفع درجة الاستعداد والانعقاد الدائم لغرف العمليات والطوارئ بالمحافظات وأعمال التنسيق اللازمة مع كل أجهزة المحافظات والوزارات المعنية، ومتابعة حالة الترع والمخرات ومنشآت الحماية من أخطار السيول والتأكد من جاهزيتها للتعامل مع الامطار واستيعابها بالشكل الذي يحد من المخاطر المحتملة.

وتمكن مخر سيل سنور بمحافظة بني سويف، والجاري تأهيله بمعرفه قطاع التوسع الأفقي والمشروعات التابع للوزارة بعد أن تأثرت أجزاء كبيرة منه خلال عاصف التنين في منتصف شهر مارس الماضى أن يقوم بإمرار مياه السيل إلى نهر النيل دون حدوث أي خسائر، كما لم تتأثر محطات مياه الشرب بمحافظة بني سويف بالعكارة التي أحدثها السيل نظراً لبُعد محطات الشرب عن مخر سيل سنور وهو الأمر الذي سمح للعكارة بالترسب في قاع النيل قبل الوصول لموقع المحطات.

وتجدر الإشارة إلى أنه في الوقت الذي سقطت معه أمطار على بعض محافظات الوجة القبلي بصورة لم تصل لحد السيول مثل مدينة قفط بقنا، فقد سقطت أمطار غزيرة على 4 مدن محافظه جنوب سيناء وهي (الطور- دهب- ابورديس – طابا )، وقد تمكنت أعمال الحماية المقامة على مخرات سيول (وادي حبران – وادي معير الاعوج- وادي الجيب) وسد سيلاف بمدينة ابورديس وسد ب1 بمدينة طابا من تجميع مياه السيول وحماية المنشآت القائمة بجنوب سيناء من أخطار السيول.

وأكد الدكتور عبدالعاطي على أن الوضع آمن في شبكات الترع والمصارف ومخرات السيول والبحيرات والسدود، وأنه يتم تحليل البيانات التي تم يتم جميعها من خلال شبكة أجهزة قياس الأمطار المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية وتحديد المناطق التي سقطت عليها المياه من خلال خرائط التنبؤ والنماذج الرياضية المتاحة لدى وزارة الرى، وذلك لتحديد اجمالى كمية الأمطار التي سقطت بكل منطقة على مستوى الجمهورية، وكذلك حساب حجم المياه التي تم حصادها خلف السدود وداخل بحيرات التخزين، وما تم فقده بالجريان السطحي إلى البحر ونهر النيل.