شكرا لقرائتكم خبر عن حملات للتأكد من انضباط الصيدليات في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شن مكتب حماية المستهلك بالخارجة في الوادى الجديد ،بالتعاون مع ادارة التموين وادارة التفتيش الصيدلي ومباحث التموين بالخارجة، حملة مكبرة على بعض الصيدليات بدائرة مدينة الخارجة، وذلك للتأكد من إنضباط الصيدليات وتوافر الأدوية وجودتها ومطابقتها للمواصفات والصلاحية ومعلومية مصادرها واعتمادها .

وقال صلاح السيد وكيل وزارة التموين بالوادى الجديد، انه تم ضبط كميات من الأدوية منتهية الصلاحية واخرى مجهولة المصدر، وتم تحرير عدة محاضر للمخالفين وتحريز المضبوطات المخالفة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

وأضاف ان ذلك في إطار الحملات المستمرة المشتركة مابين التموين وحماية المستهلك والصحة، وفى إطار استعدادات الدولة لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا وبناء ً على توجيهات اللواء محافظ الوادي الجديد محمد الزملوط لاهتمام بمصالح المستهلكين بالمحافظة وخاصة فيما يخص الغذاء والدواء وحرصا ً من الدولة على ضبط الأسواق ومحاربة الغش التجارى، والاتجار في صحة المواطنين .

جدير بالذكر انه تم مؤخرا ً إنشاء فرع لجهاز حماية المستهلك بالوادي الجديد، وجارى تجهيز المبنى الخاص وافتتاحه خلال ايام قليلة، وذلك لسرعة تلقى بلاغات المواطنين