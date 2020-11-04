شكرا لقرائتكم خبر عن «فنون جميلة حلوان» تحصل على شهادة أفضل بحث بمؤتمر دولي بشرم الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصلت كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان على المركز الأول وشهادة أفضل بحث في منافسة مع ١٩ جامعة من مختلف دول العالم وذلك على مستوي الأبحاث المقدمة من الجامعات وعددها 250 بحث عقب اجتياز التحكيم الدولي في المؤتمر الدولى الذي عقد بمدينة شرم الشيخ تحت عنوان «التراث والسياحة والفنون بين الواقع والمأمول»، والذي أقيم بمشاركة مختلف دول العالم منها امريكا وألمانيا وفرنسا، والكويت والإمارات والجزائر والمغرب والأردن وتونس والسعودية واليمن.

وحصلت الورقة البحثية المقدمة من الدكتورة هاله محمد حسنين استاذ مساعد العمارة الداخلية بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، على المركز الأول بعد العرض والمناقشة العلانية عن طريق ال video conference واختتمت المناقشة بالحصول على المركز الأول وعلى درع تكريم وشهادة تقدير.

جاءت الورقة البحثية الفائزة بعنوان «منهجية التصميم الحركي الذكي في العمارة الداخلية للحيزات السكنية» ويقدم البحث عرض تحليلى للأساليب المتنوعة لعدد من إتجاهات التصميم الذكية التي تستخدم تطبيقات حركية متعددة النطاق تستفيد منها عناصر التصميم الداخلي ما يعطي خبرات مكتسبة معاصرة بهدف تحسين كفاءة أداء الأنشطة المتوقعه بتنفيذ أعمال تصميمية لتحقيق الإستخدام الأمثل للمساحات السكنية الداخلية كنوعية تصميمية ديناميكية للحجم المتغير للمساحة المكانية لخلق شعور بالإتصال الفراغي في الحيزات المتاحة.

كما يناقش البحث المفهوم المبتكر للحركة الداخلية في الحيزات السكنية من حيث بيان الوظائف البصرية وتوظيف الإتجاهات المستقبلية في تصميم الحركة لعناصر العمارة الداخلية المبتكرة.