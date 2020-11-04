شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة العاملين بالنظافة: تصنيع معدات جديدة لمواجهة الأمطار والسيول بالشوارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس آمين حسن، النقيب العام للنقابة العامة للعاملين بالنظافة وتحسين البيئة، إن النقابة اشتركت مع إحدى الشركات الوطنية لتنفيذ أول مُعدة شفط وطرد تجمعات مياه الأمطار والسيول الكثيفة والمتوسطة بأيدى مصرية خالصة، لافتا إلى أنه تم تنفيذ المعدة وتشغيلها.

وأوضح حسن، فى بيان للنقابة، أن المُعدة قادرة على شفط وطرد المياه بقوه 40 حصان لأبعد نقطة تصريف لتجمعات السيول والأمطار تصل إلى كيلو متر طولى.

من ناحية أخرى، وجه نقيب العاملين بالنظافة العاملين بالقطاع على مستوى الجمهورية بالالتزام بالضوابط والاجراءات الخاصة بفيروس كورونا والالتزام بارتداء الكمامات، وعدم التعامل مع أي مخلفات طبية خطره دون الإبلاغ عنها للإدارات المختصة في كل محافظة للتعامل الآمن معها وعدم الاختلاط خلال العمل بالمواطنين وتطبيق المسافات المناسبة للحفاظ عليهم جميعا.