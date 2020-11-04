شكرا لقرائتكم خبر عن حى الدقى يرصد تركيب محطة محمول بدون ترخيص.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد حى الدقى اليوم الأربعاء، محطة محمول بدون ترخيص أثناء محاوله تركيبها أعلى سطح العقار رقم 6 ميدان ابن الوليد، وتم رفعها فى الحال وإيداع المحتويات فى مخازن الحى لمنع المخالف من الاستمرار فى الأعمال المخالفة، جاء ذلك بناء على توجيهات اللواء احمد راشد محافظ الجيزة.

كان حى الدقى قد شن فى وقت سابق حملة مكبرة لإزالة المخالفات، وإشغالات المحلات، لتحقيق الانضباط بشوارع الحى، تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحى بالتنسيق مع شرطة المرافق، بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، باليقظة التامة فى رصد المخالفات لتحقيق الانضباط.

وأسفرت الحملة عن تحرير 8 محاضر اشعال للطريق العام، و 3 محاضر القاء المخلفات فى الطريق العام للمخالفين، بشارع سليمان جوهر ومصدق وش يوسف محمد، إلى جانب رفع المخلفات بعد رفع الإشغالات بالتنسيق مع هيئة النظافة والتجميل.

كما قامت الحملة بشارعى البطل أحمد عبد العزيز وشارع جامعة الدول العربية، برفع الإشغالات ومراجعه رخص المحلات ومراجعه الإعلانات لتحقيق الانضباط فى الشارع، إلى جانب رفع 88 حالة إشغال من شارع التحرير وشارع السودان، وإيداع جميع المضبوطات فى مخازن الحى، كما تم رفع كفاءه الأسوار بشارع التحرير وفقا لكود الألوان المعتمد من التنسيق الحضارى والمقرر لمحافظة الجيزة للمحافظة على الذوق العام بنطاق حى الدقى.



محطة محمول بدون ترخيص محطة محمول بدون ترخيص



وقف تركيب محطة محمول بدون ترخيص وقف تركيب محطة محمول بدون ترخيص

حى الدقى يرصد محطة محمول غير مرخصة

حى الدقى يوقف تركيب محطة محمول غير مرخصة



جانب من وقف تركيب محطة محمول بدون ترخيص جانب من وقف تركيب محطة محمول بدون ترخيص



محطة المحمول غير المرخصة قبل تركيبها محطة المحمول غير المرخصة قبل تركيبها



حى الدقى يمنع تركيب محطة محمول بدون ترخيص فوق عقار حى الدقى يمنع تركيب محطة محمول بدون ترخيص فوق عقار



