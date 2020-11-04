مصدر أمني يكشف حقيقة اضراب نزلاء سجن شبين الكوم عن الطعام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نفى مصدر أمني ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات الموالية للجماعة الإرهابية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن الادعاء بقيام بعض النزلاء المنتمين للجماعة الإرهابية بسجن شبين الكوم العمومي بالإضراب عن الطعام والشراب وتعرضهم للإيذاء .

وأكد المصدر الأمني، بأن ما تم تداوله في هذا الشأن عارٍ تماماً من الصحة، ولم يتم رصد ثمة حالات إضراب عن الطعام بسجن شبين الكوم العمومي.

جاء ذلك ضمن محاولات الأبواق الإعلامية التابعة للجماعة الإرهابية في نشر الأكاذيب لتأليب الرأي العام.