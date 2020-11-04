محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
نفى مصدر أمني ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات الموالية للجماعة الإرهابية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن الادعاء بقيام بعض النزلاء المنتمين للجماعة الإرهابية بسجن شبين الكوم العمومي بالإضراب عن الطعام والشراب وتعرضهم للإيذاء .
وأكد المصدر الأمني، بأن ما تم تداوله في هذا الشأن عارٍ تماماً من الصحة، ولم يتم رصد ثمة حالات إضراب عن الطعام بسجن شبين الكوم العمومي.
جاء ذلك ضمن محاولات الأبواق الإعلامية التابعة للجماعة الإرهابية في نشر الأكاذيب لتأليب الرأي العام.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر أمني يكشف حقيقة اضراب نزلاء سجن شبين الكوم عن الطعام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.