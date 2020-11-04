ضبط ساقطة وقواده لإدارتهن صفحة لترويج الأعمال المنافية للآداب بمدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

ألقت مباحث الآداب، القبض على ساقطة وقواده لإدارتهن صفحة لترويج الأعمال المنافية للآداب بمدينة نصر مقابل مبالغ مالية.

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعي، صفحة على أحد مواقع شبكة الإنترنت تحتوي على العديد من صور الفتيات وبعض العبارات التي تبدى من خلالها المعلنة استعدادها لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد القائمة على إدارة الصفحة المُشار إليها وتبين أنها إحدى السيدات مقيمة بالقاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها وبصحبتها سيدة أخرى مقيمة بالقاهرة حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول وبحوزتهما (هاتفي محمول أحدهما خاص بالمتهمة الأولى ومحمل عليه الرسائل والمحادثات الخاصة التي توكد نشاطها).

وبمواجهة المتهمة الأولى أقرت بقيامها بممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر شبكة الإنترنت مقابل مبلغ مالي، وأنها أنشأت الصفحة لذات الغرض، كما أضافت الثانية بممارستها الأعمال المنافية للآداب بدون تمييز بقوادة المتهمة الأولى بمقابل مادي يتقاسمونها فيما بينهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت.