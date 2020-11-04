شرطة التموين: ضبط 553 طن ملح سياحي فاسد داخل مصنع بالبحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي: ضبطت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، 553 طن ملح سياحي فاسد، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل مصنع لتعبئة بدون ترخيص بمنطقة وادي النطرون في محافظة البحيرة. تلقت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة إخطارا من مباحث التموين بالبحيرة، يفيد بضبط صاحب مصنع لتعبئة ملح السياحات بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة وادى النطرون بالبحيرة، بحوزته 553 طن ملح سياحات "منتج نهائي" - مستلزمات إنتاج غير صالح للاستهلاك الآدمي، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة. وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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