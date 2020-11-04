"الأمن العام": ضبط 118 تاجر مخدرات وتنفيذ 48 ألف حكم قضائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
ضبط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، 19 قطعة سلاح ناري، 118 قضية مخدرات وتنفيذ 48123 حكم قضائي متنوع.
كما ضبط 15 متهم لممارستهم أعمال البلطجة،233 دراجة نارية مخالفة، 23380 مخالفة مرورية وفحص 50 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 5 منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
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