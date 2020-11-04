ضبطوا متلبسين.. القبض على 3 أشخاص أثناء إتمام صفقة لاتجار بالنقد الأجنبي بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على 3 أشخاص أثناء إتمام صفقة لاتجار بالنقد الأجنبي في الدقهلية .

كانت معلومات وردت للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بقيام أحد الأشخاص بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء .

كانت تحريات فرع الإدارة بشرق الدلتا، أفادت صحة تلك المعلومات، وأسفرت عن قيام (صاحب محل بقالة، له معلومات جنائية، ومطلوب التنفيذ عليه في 9 قضايا"، إتجار في النقد الأجنبي "بإجمالي أحكام بلغت مدتها حبس سنتين وغرامة 3 مليون جنيه، مقيم بدائرة مركز شرطة بلقاس بمديرية أمن الدقهلية)؛ بمعاودة ممارسة نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، متخذاً من محل البقالة الخاص به والكائن بدائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه المؤثم .

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتحرى عنه وأمكن ضبطه حال قيامه بالتعامل في النقد الأجنبي خارج المصارف المعتمدة بشراء مبلغ من الدولار الأمريكي من (شخصان، مقيمان بمديرية أمن الدقهلية) وتم ضبط عملات (محلية – أجنبية) .

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.