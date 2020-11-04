سقوط عاطلين بحوزتهما فودو وهيروين بقصد الاتجار في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكن رجال مباحث القاهرة، من ضبط عاطلين بحوزتهم فودو وهيروين بمنطقة الشرابية والزاوية الحمراء.

كان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، تلقى إخطارا مفادة ضبط "عاطل"، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية، حال تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته (كمية من مخدر الفودو وزنت 685 جرام، وكمية من البودر المخدر وزنت 50جرام - مبلغ مالي، هاتف محمول، سلاح أبيض "مطواة").

كما تمكنت الأجهزة من ضبط عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، حال تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته (كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 185 جرام - مبلغ مالي - سلاح ناري "فرد خرطوش ، 4 طلقات لذات العيار" - هاتف محمول).

وبمواجهة المتهمان اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.