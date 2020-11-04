شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يعلن انطلاق برنامج شباب العلماء لتدريب الأئمة يناير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إطلاق برنامج "شباب علماء الأوقاف" يناير المقبل 2021، باختيار 150 من أفضل الأئمة تحت سن الأربعين والعمل على صقل مواهبهم وتنمية قدراتهم العلمية والدعوية والمهارية ، وإعدادهم إعدادًا متميزًا ليكونوا في قاطرة جيل المستقبل في مجال العمل الدعوى، وسيتم اختيارهم بالتمثيل النسبي لجميع محافظات مصر مع إعطاء أولوية للمحافظات الحدودية والنائية.

وقال وزير الأوقاف فى بيان اليوم، إن ذلك يأتى فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببناء الوعى وبناء الشخصية معًا، وفى ضوء برامجها المتعددة والمتنوعة فى هذا الشأن، موجها جميع المديريات ترشيح الأعداد المسجلة أمام كل محافظة من أفضل الأئمة المتميزين علميًا ومهاريًا ودعويًا وأداءً وانضباطًا بمساجدهم ممن هم تحت سن الأربعين ويجيدون استخدام الكمبيوتر والتعامل مع التقنيات الحديثة.

وأكدت وزارة الأوقاف أنه يجب على جميع المديريات فى المحافظات إرسال القوائم معتمدة من مدير المديرية متضمنة اسم الإمام، تاريخ الميلاد، المؤهل الأعلى، التقدير، المسجد الذى يعمل به، رقم الهاتف، وترسل القوائم باسم مساعد الوزير لشئون الامتحانات والتدريب فى موعد أقصاه الأربعاء المقبل 11 نوفمبر الجارى.

كان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسى مهتم كثيرا بتحسين أحوال الأئمة ماديا وثقافيا، لافتا إلى أنه خلال فترة تولى الرئيس أقل إمام زاد 2000 جنيه ومنهم من زاد أكثر من 3000 جنيه، كما توزيع 10 آلاف زى أزهرى، مؤكدا أنه قبل 30 يونيو سيتم التوزيع على كل الأئمة كما أنه يتم أيضا توزيع العمامة جاهزة لجميع الأئمة بالإضافة إلى تسليم كتب سلسلة رؤية للفكر المستنير لجميع الأئمة.