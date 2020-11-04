شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تصدر كارنيهات خاصة بأسر شهداء كورونا لتسهيل إجراءاتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اللجنة الاجتماعية بالنقابة العامة للأطباء، عن إصدار كارنيه باسم أسرة الشهيد لتسهيل جميع التعاملات داخل النقابة، أو اتحاد المهن الطبية، أو الجهات الحكومية أو مع الجهات التى ستدعم الأسر مثل الجامعات أو المدارس.

وأكدت الدكتورة إيمان سلامة مقرر اللجنة الاجتماعية، فى بيان، أن أسرة الشهيد سوف تحصل على الكارنيه مجانا، وبدون دفع أي رسوم وتم تجهيز الكارنيهات وجارى تسليمها فى النقابة.

كان قد أكد الدكتور أسامة عبد الحى، الأمين العام لنقابة الأطباء، أن شهداء المهنة ورعاية أسرهم أبرز الملفات التى تولى لها النقابة اهتمام خلال تلك الفترة، قائلا: ليس من المقبول ان تحصل أسرة الشهيد الشاب علي معاش حوالي( 600 الي 1000 )جنيه فهو مبلغ قليل جدا ، واللجنة الاجتماعية تعمل بقوة علي هذا الملف ولكن لا نرغب ان يتوقف دعم أسر الشهداء علي الحصول علي مبلغ الدعم النقابي وهو 50 الف جنيه ومثلهم من اتحاد المهن الطبية فقط.

وأضاف: نعمل علي توفير معاش جيد لهم يكفل لهم حياة كريمة، ونسعي لتوفير معاش استثنائي لهم من الدولة بمعاملة شهداء الفريق الطبي كشهداء الجيش والشرطة عن طريق والتواصل مع الجهات المسئولة فى الدولة خاصة بعد تعيين أ.د نجوي الشافعي بمجلس الشيوخ والتى يقع عليها عبء كبير لأنها بجانب عملها بنقابة الأطباء تمثلنا كأطباء أيضا في مجلس الشيوخ وسوف تعمل علي القضايا التي تخص الأطباء والقطاع الصحى.