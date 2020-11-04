شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء تؤكد تثبيت أعمدة إنارة بزاوية دهشور فى الجيزة ردا على شكوى الأهالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الكهرباء فى ردها الرسمى على شكوى واردة لليوم السابع عبر خدمة صحافة المواطن بعنوان "تهالك أعمدة الإنارة بزاوية دهشور مركز البدرشين بالجيزة، أن شبكات وسط ريف الجيزة قامت بتثبيت بعض الأعمدة على هذا الخط، تأمينا للمواطنين المتقدمين بالشكوى، على الرغم من وجود بعض المخالفات، فالشبكة المنفذة بالقرية غير مطابقة للمواصفات، وتم تنفيذها بمعرفة الأهالي دون الرجوع لشركة الكهرباء. ويتم تحرير مخالفات سرقة تيار كهربائي لهم بصفة منتظمة بنظام الممارسة.

الاعمدة بعد التثبيت

وأكدت الوزارة أنه يجب على هؤلاء المشتركين تقديم طلبات لتركيب عدادات كودية لتغذية هذه العقارات المخالفة طبقا لقرار مجلس الوزراء بإلغاء الممارسات وتحويلها لعدادات كودية علما بانه تم مد مهلة التقديم حتى نهاية نوفمبر ٢٠٢٠ لافته الى انه فور تقديم الطلب سيتم إعداد مقايسة لتاهيل الشبكة ضمن مقايسة تركيب العدادت الكودية و مقابلة الشاكى وتوضيح الامور له ومطالبته بتقديم طلب لتركيب عداد كودي وفقا لقرار مجلس الوزراء.

و كان أهالى زاوية دهشور بمركز البدرشين الجيزة، تقدموا بمناشدة عبر خدمة صحافة المواطن باليوم السابع ، لتغير اعمدة الإنارة المعرضة للسقوط وكابلات الكهرباء التي تسبب في ضعف الكهرباء قبل دخول فصل الشتاء.

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