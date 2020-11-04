شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تعلن تحصين 4.9 مليون رأس حيوان ضد مرضا الحمى القلاعية والوادى المتصدع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة ، تقريرًا من الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتى بدأت يوم 19 سبتمبر 2020 بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

وأوضح تقرير الخدمات البيطرية، أنه تم تحصين 2 مليون و515 ألف و696 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية بينهم " مليون و504 ألف و884 رأس أبقار، 763 ألف و515 رأس جاموس، 202 ألف و194 رأس أغنام، 45 ألف و103 رأس ماعز" حتى 31 أكتوبر. كما تم تحصين 2 مليون و409 ألف و116 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع بينهم " مليون و414 ألف و174 رأس أبقار، 750 ألف و917 رأس جاموس، 195 ألف و816 رأس أغنام، 44 ألف و955 رأس ماعز، 3254 راس جمال" حتى 31 اكتوبر ايضاً.

وناشد وزير الزراعة جميع المربيين أصحاب الثروة الحيوانية ضرورة التجاوب مع الحملات المخصصة لتحصين الحيوانات والماشية ومساعدتهم لتحصين حيواناتهم، مؤكداً أن الوحدات البيطرية على مستوى الجمهورية مجهزة بكافة الأدوات واللقاحات موضحا أن الحملة تتم من قرية إلى قرية من خلال التنسيق بين مختلف الأجهزة المعنية.

فيما أكد تقرير الخدمات البيطرية، أن بين الإجراءات المتبعة في اى برامج او حملة التحصين ، التنسيق مع مسئولي الأوقاف والكنائس لتقديم الدعم للقائمين على تنفيذ الحملة ، تطبيق القانون رقم 13 لسنة 2014 وذلك بتحرير محضر شرطة للممتنع عن تقديم الحيوانات لعمليات التحصين ، او محضر اثبات حالة بتوقيع بواسطة عضو الإدارة المحلية او العمدة او شيخ البلد، الانتهاء من كل قرية فى نفس اليوم بأكبر عدد من الأطباء ، ارسال بيانات التحصين يوميا عبر الموقع الإليكتروني للطب الوقائى واسبوعيا، وضع بوستر بحملة التحصين بكل وحدة وإدارة ومديرية بيطرية في مكان واضح موضحا به تاريخ تنفيذ الحملة وأسعار اللقاحات ومواعيد اللجان .