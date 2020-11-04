شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يعلن انطلاق مبادرة "نتعايش باحترام متبادل" الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أنه بالتعاون والتنسيق بين وزارة الأوقاف ودار الهلال ومجلة المصور تنطلق أولى فعاليات مبادرة "نتعايش باحترام متبادل" التي أطلقتها وزارة الأوقاف في فقه وروح التعايش باحترام بين بني الإنسان، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 10 نوفمبر بمقر دار الهلال الساعة الخامسة مساءً.

وقررت وزارة الأوقاف أن يكون موضوع حوار الأديان والثقافات هو عنوان مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية المقبل، وأنها ستعمل على توسيع لغة الحوار وجوانبه فى المؤتمر بمشاركة نخب مؤثرة في مجتمعاتها من علماء الأديان و الأدباء والكتاب والمفكرين والإعلاميين وبعض قادة الرأى والفكر ورجال السياسة .

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن المؤتمر سيكون مزيجا بين الجلسات الحية الفعلية والجلسات الافتراضية عبر تقنيات التواصل الحديثة والمشاركة العلمية من خلال البحوث وأوراق العمل المقدمة من المشاركين في هذا المنتدى الحواري الذي تطلقه وزارة الأوقاف المصرية والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية استجابة وتطبيقا عمليا لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى أهمية صياغة عمل جماعي على المستوى الإقليمي والدولي لمواجهة خطاب الكراهية وإحلال لغة الحوار البناء محل التعصب و الشقاق.