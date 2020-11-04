شكرا لقرائتكم خبر عن استجابة لسيبها علينا.. المصرية للاتصالات تصلح كابينة تليفون بالخصوص فى القليوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الشركة المصرية للاتصالات فى ردها على شكوى واردة لليوم السابع عبر خدمة صحافة المواطن بعنوان: قارئ يطالب بتغيير بوكس التليفونات الأرضية المتهالك بشارع عمر بن الخطاب بالخصوص، أنه تم التواصل مع المهندس رئيس قطاع القاهرة الجديدة، وأصدر تعليمات بحل المشكلة علي الفور، وتم التواصل مع العميل ومعرفة الشكوي، وتم حل المشكلة من خلال تواجد طاقم الصيانة، وتم زوال المشكلة وحلها والتأكد من العميل بالاتصال به والتأكد من جودة الخدمة.

الكابينة بعد الإصلاح

وكان القارئ إيهاب عبدالحميد عبدالحميد الصاوى، أرسل شكوى لخدمة صحافة المواطن، متضررا من تهالك بوكس تليفون أرضى بشارع عمر بن الخطاب متفرع من شارع الخليج المصرى بمنطقة الخصوص فى القليوبية.

البوكس قبل التصليح

تأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها ”الخليج 365” لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن ”الخليج 365” عن انطلاق أكبر مبادرة ل استقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" الخليج 365 برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى [email protected] أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع ”الخليج 365” لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل ”الخليج 365” تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع ”الخليج 365”.