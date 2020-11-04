شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عمر هاشم: لا تحزنوا على الإساءة للنبى.. ومن فعل ذلك لا يمثل الغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن ماتردد فى الغرب من إساءة لأطهر من مشى على الأرض وحزن المليارات من المسلمين وغيرهم على تكرار تلك الإساءة أقول لهم جميعا لا تحزنوا فمن فعل ذلك لا يمثل الغرب كله ولا فرنسا كلها بل بالعكس وجد منصفون ومستشرقون ومؤرخون فقالوا ما وجدوا شخصية غيرت العالم للسلام والامان الا محمد بن عبدالله.

وأضاف خلال ندوة " الدين والوطن فى قلب الأزهر"، والذى تنظمها مشيخة الأزهر، للاحتفال بالمولد النبوى وذكرى انتصارات أكتوبر، أنه لن يحرك شعرة في المسلمين مثل تلك الاساءات السيئة وعلى أمتنا أن توحد صفها وأن نتوب الي ربنا وأن نعلم أن ما نزل من بلاء هى ابتلاءات من المعاصى تدعونا أن نتوب. وتابع: أن الأزهر كان له وقفة وجهاد وتقوية للروح المعنوية للمقاتلين على الجبهة فى حرب أكتوبر فقد قاد شيخ الأزهر حينئذ كتائب الدعوة ودخلنا صفوف المعركة نقوى معنويات الجنود فقد حمل شيخ الأزهر الشيخ عبدالحليم محمود فى وقت حرب أكتوبر نبؤة رؤية الرسول يقود صفوف المقاتلين واتخذ الرئيس السادات حينها قرار الحرب.

وأضاف عضو هيئة كبار العلماء:" يحق علينا أن نحتفل بهذه الذكرى العطرة، فى قلب الأزهر، الذى هو احامل مشاعل النور وقلب الأمة النابض، ويظل رافعا راية الحق والعدل، مدافعا عن دينه، لن يحرك شعرة فى المسلمين مثل هذه الإساءات، علينا ألا نتفرق ألا نتشرذم، ونتوب إلى ربنا، فما ما نزل من بلاء سواء الإساءة للرسول أو الجائحة هي ابتلاءات للمعاصي تدعونا أن نتوب".