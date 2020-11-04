شكرا لقرائتكم خبر عن 14 معلومة عن البابا تواضروس.. فى ذكرى ميلاده وانتخابه بطريركا.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بعيد ميلاد البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الـ 68، اليوم الأربعاء، والذى يوافق 4 نوفمبر، وهو ذات التاريخ الذى أصبح فيه بطريركا على الكنيسة.

ويقدم ”الخليج 365” أهم 14 معلومة عن البابا تواضروس الثانى فى عيد ميلاده و عيد ذكرى انتخابه بطريركا على الكرسى المرقسى.

البابا تواضروس الثانى من مواليد 4 نوفمبر 1952، وُلِد باسم وجيه صبحى باقى سليمان بالمنصورة ولديه شقيقتين، عمل ووالده مهندس مساحة، وتنقلت الأسرة فى المعيشة ما بين المنصورة و سوهاج و دمنهور.

حصل على بكالوريوس صيدلة بجامعة الإسكندرية عام 1975م، التحق بالكلية الإكليركية، وتخرج منها عام 1983، حصل على زمالة الصحة العالمية بإنجلترا عام 1985م، وتوجه إلى دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون فى 20 أغسطس 1986.

ترهبن فى 31 يوليو 1988 باسم الراهب ثيؤدور، وتمت رسامته قسًا فى 23 ديسمبر 1989، انتقل للخدمة بمحافظة البحيرة فى 15 فبراير 1990 م، نال درجة الأسقفية فى 15 يونيو 1997 م باسم الأنبا تواضروس الأسقف العام، عمل مساعدا للأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومسؤول عن خدمة منطقة كنج مريوط والقطاع الصحراوى، تم ترشيحه ليكون خليفة البابا شنودة الثالث هو 4 و آخرين.

فاز بمنصب البابا عن طريق القرعة الهيكلية ليصبح البابا تواضروس الثانى 118 يوم الأحد 4 نوفمبر 2012.



انفوجراف البابا تواضروس



انفوجراف البابا تواضروس



انفوجراف البابا تواضروس



انفوجراف البابا تواضروس



انفوجراف البابا تواضروس