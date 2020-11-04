شكرا لقرائتكم خبر عن 20 صورة ترصد حياة البابا تواضروس من الطفولة للبطريركية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد اليوم ذكرى مزدوجة في حياة البابا تواضروس الثاني، ويوم 4 نوفمبر من كل عام هو ذكرى ميلاده، الـ68، حيث ولد عام 1952، وأيضا ذكرى اختياره بطريركا للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حين تم انتخابه عام 2012 لترسو عليه القرعة الهيكلية، بعد الانتخابات البابوية التي تمت آنذاك، خلفا للراحل البابا شنودة الثالث.



ويقدم لكم ”الخليج 365” أهم 20 صورة في حياة البابا تواضروس ترصد حياته منذ الطفولة حتى البطريركية ويقدم لكم ”الخليج 365” أهم 20 صورة في حياة البابا تواضروس ترصد حياته منذ الطفولة حتى البطريركية

والبابا تواضروس الثاني من مواليد 4 نوفمبر 1952، وُلِد باسم وجيه صبحي باقي سليمان بالمنصورة ولديه شقيقتين، وحصل على بكالوريوس صيدلة بجامعة الإسكندرية عام 1975، إلا أنه ترك مجال دراسته ليتحول بعدها مجرى حياته للرهبنة ومن ثم يتم انتخابه بطريركا للكنيسة القبطية الأرثوذكسية الـ 118.