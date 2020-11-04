وكالة الفضاء: إنشاء مراكز تكنولوجية فضائية بالجامعات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور محمد القوصى، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، بأن وكالة الفضاء المصرية ستقوم بدعم الجامعات المصرية عن طريق إنشاء مراكز تكنولوجية فضائية. وأضاف الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، أن المراكز الفضائية ستكون عبارة عن معدات وأجهزة معملية وإعداد كوادر بشرية قادرة على العمل والتطور في مجال تكنولوجيا الفضاء . وأكد القوصى، أن الوكالة بصدد الإعلان عن مشاريع لبناء أنظمة فضائيه وهذة السنة سيكون هناك قمران سيتم تنفيذهم مع الجامعات وممولين بالكامل من وكالة الفضاء المصرية.

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