شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل الأزهر: الإساءة للرسول غير مقبولة.. والله ناصر دينه ولو كره الكافرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد الضوينى ، وكيل الأزهر الشريف، أن الإنسانية تحررت بقدوم النبى صلى الله عليه وسلم فقد عاش يقدم أفضل قدوة وأسوة فى كافة مجالات الحياة رغم ما تعرض له من صور الإيذاء، لكنه لاقى ذلك بسعة صدر قل أن توجد ، مشددا على ان الإساءة للنبى غير مقبولة وحسبنا أن الله بالغ أمره وناصر دينه ولو كره الكافرون.

وأضاف خلال ندوة " الدين والوطن فى قلب الأزهر"، والذى تنظمها مشيخة الأزهر ، بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف، وانتصارات اكتوبر ، أننا نتعجب من هؤلاء المدعين من مخالفة مبادئهم التى يرددونها فى مؤتمراتهم ومحافلهم ويتناسون قبلها فضل الإسلام ورسوله على العالم بشكل عام وعلى حضارتهم بشكل خاص.

وتابع: أن دور الأزهر الشريف لا يقتصر بالجانب الدينى بل له دورا مجتمعى ووطنيا وسيظل الأزهر قائما برسالته خادما للعالمين العربى والإسلامى وسيظل مقصد طلاب العلم من كافة بقاع الأرض.