شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير وتحديث شامل للخدمات الطبية بمستشفى مصر للطيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مستشفى مصر للطيران عن الإنتهاء من مراحل تطوير وتحديث الخدمات التي تقدمها للمرضى من العاملين أو الزائرين، وذلك فى إطار سعى مستشفى مصر للطيران الدائم نحو تطوير الخدمات المقدمة لعملائها بما يواكب آخر المستجدات العلمية والتكنولوجية فى المجال الطبى، واستكمالاً لمسيرة التطوير التى تشهدها وزارة الطيران المدنى فى كافة مجالاتها.

وقال الدكتور أيمن صلاح رئيس مجلس الإدارة، إن مستشفي مصر للطيران تعمل دائماً علي تطوير الأداء فى كافة أنشطتها وبما يتناسب مع مكانتها العالمية فهي تزخر بإمكانيات وطاقات بشرية وأجهزة ومعدات حديثة تضاهى المستشفيات الكبرى ، مؤكداً علي الحرص الدائم للاهتمام بالجانب الطبي من خلال التطوير الشامل لمستشفى مصر للطيران والتى تهدف جميعها الى تقديم خدمة طبية عالية لجميع العاملين بالشركة ،حيث تم الانتهاء من تجهيز نظام الشباك الواحد لإنهاء معاناه المرضى داخل اسر العاملين، وجارى الانتهاء من تجهيز دورين اعلى مبنى العلاج الطبيعى لزياده السعه السريرية إلي 32 غرفة ،ونعمل الآن على الإنتهاء من تجهيز وحدة رعاية مركزة للأطفال على أعلى مستوى طبى وأحدث مستوى جودة.

وأضاف، أنه جار الانتهاء من تجهيز المعامل المركزية على أحدث الأنظمة الطبية وذلك باستخدام نظام الميكنة بدون تدخل عنصر بشري ، حيث تم التعاقد مع إستشاري جراحة عامة أطفال وإستشاري جراحة عظام أطفال، كماكما تم مد العمل بالعيادات على 3 فترات( صباحية - ظهرية- مسائية)، وتم مد العمل بالعيادات للمعاشات يوم الجمعة والسبت لتكرار العلاج ، كما جاري رفع كفاءة جميع الأجهزة الطبية، وتم تفعيل عيادة جديدة للتغذية العلاجية للعاملين وأسر العاملين ، بالإضافة إلي تفعيل مد العمل بقسم الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي على مدار الساعه، بالإضافة إلى إعتماد عدد من الأقسام الطبية كمركز معتمد من هيئة الزمالة المصرية.

كما تم الانتهاء من التعاقد مع مركز لتركيبات الأسنان للعاملين، وتم تفعيل عيادة أمراض الدم من كل اسبوع بعيادات المطار، وجاري الإنتهاء من تجهيز المخازن الطبية والغير طبية على أحدث مستوي ، واخيراً تم تفعيل عيادة التخاطب للأطفال.