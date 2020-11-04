شكرا لقرائتكم خبر عن فوز طالبتين من جامعة حلوان بالمركزين الأول والثاني بمسابقة سفارة الهند عن غاندى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فازت علا أشرف علي شرف الدين، الطالبة بالفرقة الرابعة، كلية التربية الفنية جامعة حلوان، بالمركز الأول في مسابقة السفارة الهندية التي ينظمها المركز الثقافي الهندي بالقاهرة في مجال: الرسم والتصوير، تحت عنوان: (أجنحة الخيال - غاندي رحلته و رسالته)، بمناسبة مرور 150 سنة على ميلاد الزعيم الهندي المهاتما غاندي.

واستقبل الدكتور محمود حامد عميد كلية التربية الفنية جامعة حلوان، الطالبة علا أشرف، وهنأها على حصولها على الجائزة، داعيا إياها وجميع طلاب الكلية إلى المشاركة في مثل هذه الفاعليات الفنية داخل الكلية وخارجها، لا سيما أن الكلية تدعم طلابها المتميزين في كافة الأنشطة.

جدير بالذكر أن الطالبة علا أشرف عضو مجموعة (رسم مصر) التي تضم العديد من طلاب كلية التربية الفنية والعديد من طلاب كليات جامعة حلوان الأخرى، وكذا عددا من الخريجين، وهي المجموعة التي يقوم أفرادها أسبوعيا بالخروج لرسم آثار مصر وتوثيق تاريخها، من خلال اللوحات والأفلام التسجيلية القصيرة و قصص التاريخ، تدعيما لعلاقة الشباب بتاريخ الوطن، و ذلك تحت إشراف الأستاذ الدكتور محمد حمدي، استاذ الرسم و التصوير بكلية التربية الفنية جامعة حلوان، ومؤسس مشروع (رسم مصر).

وفازت طالبتان بمشروع (رسم مصر) بجائزتين من مجموعة أربع جوائز في هذه المسابقة:

- المركز الاول : الطالبةعلا اشرف ، كلية التربية الفنية جامعة حلوان ، والمركز الثاني الطالبة سارة أحمد ، كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان .