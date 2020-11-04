شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يدشن كنيسة الشهيدة دميانه بابادبلو فى شبرا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس البابا تواضروس الثانى، صلوات تدشين كنيسة الشهيدة دميانه بابادبلو فى شبرا، بحضور عدد من الأساقفة والآباء الكهنة ومجلس الكنيسة ومهندسى التصميم، وبسبب الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، شارك عدد قليل من الشعب.



جانب من قداس التدشين



جانب من التدشيتن

صلوات التدشين

وكان البابا تواضروس الثاني، قد دشن الشهر الماضى، كنيسة مارجرجس بالشاطبى، في الإسكندرية، وذلك في إطار زيارته للمحافظة التي استمرت عدة أيام، كما دشن فى وقت سابق كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبو سيفين والأنبا كاراس السائح بمنطقة بشائر الخير 3، وترأس البابا صلاة القداس فيها بحضور عدد كبير من الأساقفة والآباء الكهنة، حيث تحوى الكاتدرائية ثلاثة مذابح ومعمودية ومبنى خدمات، وتمتد على مساحة 3200 متر مربع وتسع 900 مصلٍّ.

وقد دشن قداسة البابا المذبح الرئيسي باسم السيدة العذراء، والمذبح البحرى باسم الشهيد أبي سيفين، والقبلي باسم القديس الأنبا كاراس، وأشاد البابا تواضروس خلال العظة التى ألقاها بالقداس الإلهى، بالطفرة النوعية التى شهدتها منطقة بشاير الخير 3 ، وتحويلها من منطقة عشوائية إلى منطقة حضارية تنموية، مشيدا بجهود الدولة فى مجال تطوير العشوائيات.