شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية تعلن تمويل 156 ألف مشروعا صغيرا ومتوسطا بتكلفة 16 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية أن برنامج "مشروعك" نفذ خلال شهر أكتوبر الماضى حوالى 2000 مشروع صغيرا ومتوسطا بقروض بلغت أكثر من 600 مليون جنيه وفرت خلالها 26 ألف فرصة عمل.

وأكد شعراوى، فى بيان اليوم، أن الوزارة تستهدف من خلال "مشروعك" توفير فرص عمل للشباب فى القرى والأحياء والمدن والمراكز فى جميع المحافظات لتكوين جيل جديد من المستثمرين الشباب ووضعهم على الطريق الصحيح وتحقيق التنمية المستدامة والحد من الهجرة من القرى إلى المدن مما يساهم فى دفع عجلة الاقتصاد للأمام ورفع المستوى الاقتصادى للقاطنين فى المراكز والمدن والقرى.

وأشار شعراوى إلى أن " مشروعك" منذ انطلاقه وحتى شهر سبتمبر الماضى نفذ 156 ألف مشروع فى المحافظات بقروض بلغت 16 مليار جنيه ساهمت خلالها هذه المشروعات فى توفير أكثر من 890 الف فرصة عمل لافتاً الى أن مشروعك يعمل فى إطار مبادرة البنك المركزى المصري التى توفر التمويل اللازم للمشروعات بفائدة بسيطة لا تتعدى 5%.

وأوضح شعراوى أن محافظة المنيا جاءت في الصدارة من حيث عدد المشروعات المنفذه به حيث نفذت 18,5 الف مشروع بقروض 1,9 مليار جنيه، يليها محافظة سوهاج بـ16 ألف مشروع بقروض 1,8 مليارجنيه، ثم محافظة البحيرة بـ15,8 الف مشروع بتكلفة 1,2 مليار جنيه، ثم الدقهلية 13 الف مشروع بقروض 1,3 مليار جنيه، ثم محافظة الشرقية بـ12 الف مشروع بقروض 1,7 مليار جنيه.

وأضاف شعراوى أن المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" مستمر فى تلقى طلبات جميع المواطنين الراغبين في إقامة مشروعات جديدة في جميع وحدات مشروعك فى المحافظات والبالغ عددها 260 مقر لتوفير قروض بالتنسيق مع البنوك المشاركة ويتم تحديد القرض بناء على دراسة الجدوى المقدمة ويقوم فريق عمل مشروعك بتقديم كل التسهيلات للمتقدمين للحصول على القروض وتوفير تدريب فنى وإدارى لهم للاستفادة من جميع المميزات التى يقدمها المشروع خاصة دراسات الجدوى المجانية والرخص المؤقتة للمشروعات لحين استخراج الترخيص الدائم مطالباً بتكثيف التوعية للشباب للتوسع في نشر وتعزيز ثقافة العمل الحر للحد من البطالة ورفع معدلات التنمية الاقتصادية فى المحافظات.