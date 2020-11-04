شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الأوقاف تحقق أرقامًا قياسية فى الأرباح خلال شهر أكتوبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف عن تحقيق هيئة الأوقاف المصرية أرقامًا قياسية فى الأرباح والمتحصلات للشهر الخامس على التوالى حيث بلغ إجمالى المتحصلات من إيرادات هيئة الأوقاف المصرية عن الفترة من 1 إلى 31 أكتوبر الماضى، مبلغًا قدره (145.347.236) جنيهًا بنسبة 116% من الربط الفعلي بزيادة قدرها (23.320.966) جنيهًا عما تم تحصيله خلال نفس الفترة عن نفس الشهر من العام الماضي بنسبة زيادة قدرها 19%.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، أن هيئة الأوقاف حققت 7 أرقام قياسية فى الأرباح والمتحصلات الشهرية في خمسة أشهر , منها المتحصلات الشهرية فى أشهر: يونيه ويوليه وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر، حيث حصّلت في كل شهر على حدة متحصلات أعلى من أي شهر نظير له في السابق , كما حصلت أعلى عائد سنوي في تاريخ الهيئة في 30/ 6/ 2020م , وأعلى عائد في الربع الأول من العام الماضي 2020م قياسا بنظيره من أي عام مضى.

وحققت هيئة الأوقاف المصرية في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي عن الفترة من 1/ 7/ 2020 م حتى 31/ 10/ 2020م مبلغًا وقدره (460.731.985) جنيهًا بنسبة 114% من الربط الفعلي بزيادة قدرها (113.320.492) جنيهًا عما تم تحصيله خلال نفس الفترة عن نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة قدرها 33%، وذلك نظرًا للروح العالية التي يعمل بها جميع العاملين بالهيئة في المرحلة الراهنة وإدراكهم لأهمية صون مال الوقف والحرص على استثماره.