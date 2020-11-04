"الرى والطيران" تتفقان على دمج محطات رصد العناصر المناخية بالوزارتين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدني وبحضور عدد من القيادات التنفيذية بالوزارتين لبحث سُبل التعاون في مجالات دراسات التغيرات المناخية. وتمت مناقشة سُبل التعاون في إتمام الدراسات اللازمة لتحديد أثار التغيرات المناخية على قطاع المياه وتضمين تلك الدراسات خلال الإعداد للمشروعات التنموية الكبرى، وكذلك دمج تلك الدراسات بالخرائط المناخية التفاعلية والتي تقوم بإعدادها الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية. كما تمت مناقشة آلية التعاون في إعداد الدراسات اللازمة لتحديد تأثير تغير استخدامات الأراضي على معدلات الرطوبة والحرارة والأمطار. وتجدر الإشارة إلى أنه تم الاتفاق على دمج محطات رصد العناصر المناخية بالوزارتين، لتكون نواه لشبكة رصد قومية لمتابعة الظواهر المناخية المختلفة وخاصة عنصر الأمطار والسيول. وفي ذات السياق تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك بين الوزارتين لمتابعة توصيات الاجتماع.

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