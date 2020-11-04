مواعيد جديدة لغلق المحال.. مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:
يرأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع الحكومة الأسبوعي وذلك بمقر المجلس.
ومن المقرر أن يناقش المجلس قرار مواعيد غلق المحال التجارية التي تشمل الورش ومحلات الأعمال الحرفية ولا يشمل الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود.
كما يشمل القرار المطاعم والكافيهات والمولات مع استمرار تقديم خدمة التوصيل إلى المنازل.
كما يناقش المجلس تقرير حول الإصابات اليومية لفيروس كورونا في ظل ارتفاع عدد الإصابات في الفترة الأخير والتأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتشديد على ارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة والمواصلات العامة وجميع المؤسسات العامة والخاصة وذلك للحفاظ على عدم زيادة الحالات في بداية فصل الشتاء.
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