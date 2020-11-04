وزيرا الري والطيران يبحثان أوجه التعاون في مجالات دراسة التغيرات المناخية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد

استقبل الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدني، بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالوزارتين لبحث سُبل التعاون في مجالات دراسة التغيرات المناخية.

تمت مناقشة سُبل التعاون في إتمام الدراسات اللازمة لتحديد آثار التغيرات المناخية على قطاع المياه وتضمين تلك الدراسات خلال الإعداد للمشروعات التنموية الكبرى، وكذلك دمج تلك الدراسات بالخرائط المناخية التفاعلية والتي تقوم بإعدادها الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية.

كما تم مناقشة آلية التعاون في إعداد الدراسات اللازمة لتحديد تأثير تغير استخدامات الأراضي على معدلات الرطوبة والحرارة والأمطار ، كما تم الاتفاق على دمج محطات رصد العناصر المناخية بالوزارتين، لتكون نواه لشبكة رصد قومية لمتابعة الظواهر المناخية المختلفة وخاصة عنصر الأمطار والسيول.

وفي ذات السياق تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك بين الوزارتين لمتابعة توصيات الاجتماع.​