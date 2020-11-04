شكرا لقرائتكم خبر عن 82% من القراء يؤيدون تغليظ عقوبة المخالفين لإجراءات كورونا الاحترازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان "هل تؤيد تغليظ عقوبة المخالفين لإجراءات كورونا الاحترازية؟"، أيد غالبية القراء تغليظ العقوبة. وأيد 82% من القراء تغليظ عقوبة المخالفين لإجراءات كورونا الاحترازية، بينما رفض 18% منهم تغليظ العقوبة.

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