شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: لجان مرورية لتدقيق مساحات الخضر الخريفية وحملات لزيادة الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، استكمال منظومة تدقيق المساحات وتقدير إنتاجية محاصيل الخضراوات خاصة العروة الخريفية بمحافظات الجمهورية، لتوفير المعلومات اللازمة لاحتياجات السوق المحلى من المنتجات الزراعية من خلال عمل خريطة زراعية تحقيق الجودة الإنتاجية من حيث الكم والكيف.

وقال المهندس محمود عطا، رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن هناك لجان من إدارة الخضر لضبط منظومة العمل والإنتاج الزراعى، وحصر البيانات الزراعية للخضر بصورة دقيقة، ووضع تصور كامل وصحيح للعمل على أرض الواقع لحل كافة المشكلات الزراعية لضمان تحقيق الجودة الإنتاجية من حيث الكم والكيف.

وأضاف "محمود عطا"، أن هناك تكليفات لجميع إدارات المحاصيل البستانية وإدارة الخضر، بتكثيف الحملات المرورية على جميع محاصيل الخضروات بكافة أنواعها لزيادة الإنتاجية وتغطية السوق المحلى من خلال توفير المعلومات اللازمة لاحتياجات السوق المحلى من المنتجات الزراعية بالمحافظات، هدفها توفير المعلومات للجمعيات الاستهلاكية والجمعيات التعاونية عن مصدر المنتجات الزراعية الهامة، دون تدخل الوسطاء.

وأكد تقرير إدارة الخضر، إن هناك لجان مكثفة تعمل دوريا بالمرور على جميع السلع الأساسية من الخضروات بالمحافظات لتقديم جميع الإرشادات والتوصيات الفنية للمزارعين، خاصة على المساحات المنزرعة من عدة أصناف من الخضراوات، متابعا أن هناك غرف عمليات لتلقى شكاوى المزارعين، فى حالة وجود شكوى حيث تتوجه اللجان على الفور لحل المشكلة وتقديم كل الدعم للمزارعين، ومتابعة لجميع أنواع الخضر من خلال المرور الحقلى بالغيطان، والتعريف بأهم الممارسات الجيدة لمتابعة المحصول ومواجهة المناخ المتغير لزيادة الإنتاج وتغطية احتياجات السوق المحلى.