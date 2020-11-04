شكرا لقرائتكم خبر عن وزراء مياه مصر والسودان وإثيوبيا يواصلون اجتماعات سد النهضة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتواصل اليوم الأربعاء اجتماعات سد النهضة على مستوى وزراء الرى، حيث اجتمعت اللجنة السداسية التى تم تشكيلها من الدول على مدار يومين بهدف وضع قواعد مرجعية لخبراء الإتحاد الافريقى، بغرض تقديم المساعدة للأطراف الثلاثة لتخطى الخلافات وصولاً لأتفاق مرض تتوافق عليه الدول الثلاث.

وتبحث الاجتماعات منهجية التفاوض ودور المراقبين والخبراء حيث تم الإتفاق على بعض النقاط.

وتأتي تلك الاجتماعات فى إطار مخرجات الاجتماع السداسى فى 27 أكتوبر الماضي، بحضور وزراء الخارجية والرى من الدول الثلاث من أجل التباحث بهدف إعادة إطلاق المفاوضات حول السد الإثيوبى.

وطرح الوفود من الدول الثلاث رؤيتهم لآليه استكمال المفاوضات في جولتها الحالية والتى من المقرر أن تستمر حتى الخميس المقبل، وأكدت مصر خلال الاجتماع على ضرورة تنفيذ مقررات اجتماعات هيئة مكتب الاتحاد الإفريقى، بالتوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة بما يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ويؤمّن مصالحها المائية.

وكانت السودان قد أعلنت السودان أنها اقترحت خلال الاجتماع الوزارى، تغيير المسار السابق للمفاوضات وذلك باعطاء دور أكبر لخبراء الإتحاد الافريقى أثناء المباحثات وتوافقت الدول على هذا التغيير.