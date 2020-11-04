شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب الأمريكى: متبقى مليونى صوت لم يتم فرزهم فى الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت نانسي بيلوسى، رئيس مجلس النواب الأمريكية، إنه حان الوقت للعودة إلى البيت الأبيض، مشيرة إلى أن هناك حوالي مليوني صوت لم يتم فرزهم حتى الآن في الانتخابات المقامة حالياً.

وأضافت بيلوسي، خلال كلمة لها من واشنطن، أنها موجودة حالياً لكي تهنئ المنتخبين لمجلس النواب، قائلة:"نعطى الثمل ولدينا خطة لكي نكون ناجحين ونستعيد السيطرة على المجلس، وكل ركائز الفوز تم التعامل معها".

وأضافت نانسي بيلوسي، أنه تم التعامل مع كل الموارد المالية بشكل جيد جداً لكي نحظ بهذه الأصوات وهذه الثقة، كما أن هناك خططا لا نعرف كيف ستتم في حالة فوز أي المرشحين.